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Уругвай – Росія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

25 червня 19:06 8394 Читать на русском
Уругвай – Росія – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Уругвай – Росія – відео голів

Збірна Уругваю розгромила Росію в матчі 3 туру групи А. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Луїс Суарес відкрив рахунок у матчі Уругвай – Росія фантастичним ударом зі штрафного на 10-й хвилині.

Гол Суареса

Дієго Лаксальт на 23-й хвилині подвоїв рахунок у матчі.

Гол Лаксальта

Едінсон Кавані на 90+1 добиває росіян.

Гол Кавані

ЧС-2018 3 тур

Уругвай - Росія: Понеділок 25 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
3 : 0
Росія
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ЧС 2018 Уругвай Уругвай Росія Росія Уругвай - Росія
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