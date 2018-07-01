Уругвай – Португалія: післяматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився враженнями після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Уругваю.

"Ми знаємо, що в Португалії за нас вболівали так багато людей, тому засмучені, що нам не вдалося пройти далі. Мені сумно, гравцям теж, але це футбол. Хотілося б, звичайно, перемогти, навіть зігравши менш якісно. Дякую всім за те, що вони зробили. У другому таймі, вважаю, Португалія виглядала чудово, хотіла перемогти, намагалася на все сто. Але зараз залишається лише привітати уругвайську збірну.

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Збірна Уругваю невразлива? Не можу так сказати. Ми знали, що вони дуже добре виступили проти Росії, що вони відмінно грають в центрі поля. Ми намагалися діяти на флангах, і в другому таймі виходило непогано. Були моменти, коли існувала можливість забити, але не вдалося.

Мені здається, у нас багато що виходило. Не хочу вдаватися в деталі і коментувати суддівство. Це не наша справа вже. Вважаю, що ми були в порядку.

Луїс Суарес і Едінсон Кавані дуже сильні в грі на команду, вони були в порядку і забили незвичайний перший гол. Ми не були готові до таких рухів. Вони універсальні і дуже хороші гравці. Ми, треба визнати, не були до цього готові", – цитує Сантуша championat.com.