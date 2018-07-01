Уругвай – Португалия: послематчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая.

"Мы знаем, что в Португалии за нас болели так много людей, поэтому опечалены, что нам не удалось пройти дальше. Мне грустно, игрокам тоже, но это футбол. Хотелось бы, конечно, победить, даже сыграв менее качественно. Благодарю всех за то, что они сделали. Во втором тайме, считаю, Португалия выглядела прекрасно, хотела победить, старалась на все сто. Но сейчас остаётся лишь поздравить уругвайскую сборную.

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Сборная Уругвая неуязвима? Не могу так сказать. Мы знали, что они очень хорошо выступили против России, что они отлично играют в центре поля. Мы пытались действовать на флангах, и во втором тайме получалось неплохо. Были моменты, когда существовала возможность забить, но не удалось.

Мне кажется, у нас многое получалось. Не хочу вдаваться в детали и комментировать судейство. Это не наше дело уже. Считаю, что мы были в порядке.

Луис Суарес и Эдинсон Кавани очень сильны в игре на команду, они были в порядке и забили необычный первый гол. Мы не были готовы к таким движениям. Они универсальны и очень хороши. Мы, надо признать, не были к этому готовы", – цитирует Сантуша championat.com.