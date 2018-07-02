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Уругвай – Франція: Кавані, найімовірніше, пропустить матч

14:46 1170 Читать на русском
Уругвай – Франція: Кавані, найімовірніше, пропустить матч
Едінсон Кавані / Фото з соцмереж

Форвард збірної Уругваю Едінсон Кавані, скоріш за все, пропустить матч 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Франції.

Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані отримав травму в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 з командою Португалії (2:1). На 71-й хвилині уругваєць почав кульгати і не зміг продовжити гру. Замість Кавані на поле вийшов Крістіан Стуані.

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Шанси на відновлення Кавані досить низькі, і уругвайські лікарі найближчим часом планують підтвердити травму нападника, повідомляє Ovacion.

За інформацією видання, відновлення Едісона може тривати до 6-ти тижнів, таким чином подальша участь Кавані у Мундіалі під величезним питанням.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу ЧС-2018 Уругвай – Франція відбудеться 6 липня, початок о 17:00.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Уругвай Уругвай Уругвай - Франція Едінсон Кавані Едінсон Кавані
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