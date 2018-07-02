Уругвай – Франция: Кавани, скорее всего, пропустит матч

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани, скорее всего, пропустит матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Франции.

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани получил травму в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Португалии (2:1). На 71-й минуте уругваец начал хромать и не смог продолжить игру. Вместо Кавани на поле вышел Кристиан Стуани.

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Шансы на восстановление Кавани достаточно низкие, и уругвайские врачи в ближайшее время планируют подтвердить травму нападающего, сообщает Ovacion.

По информации издания, восстановление Эдисона может длиться до 6-ти недель, таким образом дальнейшее участие Кавани в Мундиале под большим вопросом.

Напомним, матч 1/4 финала ЧМ-2018 Уругвай – Франция состоится 6 июля, начало в 17:00.