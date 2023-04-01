Вболівальники мають тиждень на те, аби визначити, хто заслуговує на перемогу у двох категоріях.

Українська Прем'єр-ліга на своєму сайті оголосила про початок голосування за найкращого гравця та тренера за підсумками лютого та березня.

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На звання найкориснішого футболіста претендують Георгій Судаков (Шахтар), Едуардо Герреро (Зоря), Таулант Сефері (Ворскла) та Зігі Бадібанга (Чорноморець). Нагадаємо, Судаков за цей період у 4 матчах забив 2 голи та віддав 2 асисти, за плечами Герреро 1 забитий м'яч та 3 результативні передачі у 3 зустрічах, в активі Сефері 4 голи в 4 матчах, Бадібанга відзначився 1 забитим м'ячем у 3 зустрічах. Проголосувати можна тут.

Серед тренерів за нагороду поборються Патрік ван Леувен (Зоря), Сергій Ковалець (Інгулець), Роман Григорчук (Чорноморець) та Ігор Йовічевіч (Шахтар). До слова, Зоря за цей період здобула 3 перемоги, Інгулець двічі тріумфував (у тому числі над Динамо) та 1 раз програв, Чорноморець набрав 7 очок у 3 зустрічах, а Шахтар здобув 4 перемоги в 4 матчах. Проголосувати можна тут.

Голосування триватиме до 13:00 п'ятниці, 7 квітня.

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