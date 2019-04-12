УПЛ не потрапила у топ-30 ліг за середньою відвідуваністю в останні 5 років, Динамо збирає 20% глядачів першості

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) визначив загальну тенденцію відвідуваності у багатьох чемпіонатах та виділив лідерів за кількома показниками.

Football Observatory проаналізувала відвідуваність 51 футбольного дивізіону в 42 країнах за останні 5 років – з 2013-го по 2018-й. Складено рейтинг чемпіонатів за середньою кількістю глядачів на трибунах протягом цього періоду. Лідирує в ньому німецька Бундесліга з показником 43302 на матч. У топ-3 також входять англійська Прем'єр-ліга (36675) та іспанська Ла Ліга (27381).

Рейтинг відвідуваності в Україні та світі: Борусія Д поза конкуренцією, Динамо не в топ-100, все погано навіть у Шахтаря

Українська Прем'єр-ліга посідає 33-тє місце – 6257 глядачів на матч. Вище за нас не лише європейські чемпіонати середньої руки, а й багато екзотики. Наприклад, Іран (7949), Південна Корея (7104), другий японський дивізіон (6892), третя німецька Бундесліга (6427), ПАР (6345).

Низька відвідуваність в Україні за останні 5 років нікого не дивує. Після революції інвестиції у футбол зменшилися, Дніпро та Металіст припинили існування, через війну з Росією наша країна втратила один з найкращих стадіонів Донбас-Арену.

Другий рейтинг складений на основі аналізу динаміки відвідуваності в 26 чемпіонатах протягом попередніх 15 років – з 2003-го по 2018-й. УПЛ, на жаль, не потрапила в це дослідження, а найкращий прогрес видала польська Екстракляса – 47% приросту.

Солідне зростання інтересу до футболу помітне в США – МЛС має 34% приросту відвідуваності. Першу трійку доповнює друга німецька Бундесліга, де люди почали ходити на стадіони на 32% більше. На іншому полюсі грецька Суперліга – падіння глядацького інтересу на 32%. Там же норвезька Елітесеріен (-29%) та шотландська Прем'єр-ліга (-26%).

Наступний рейтинг показує найбільш відвідувані клуби в період з 2013-го по 2018-й. До уваги бралися лише матчі внутрішніх чемпіонатів. Тут ніяких несподіванок – дортмундська Борусія очолює список. На Вестфаленштадіон в середньому приходять 80230 глядачів. У Дортмунді майже завжди аншлаг, адже арена розрахована на 81365 відвідувачів.

Друге місце за Манчестер Юнайтед, на який ходять 75218 глядачів, а замикає трійку Барселона – 74876. Варто відзначити, що в топ-10 потрапили 5 німецьких клубів (зокрема друголіговий Гамбург), а в топ-20 – 9 таких (зокрема друголіговий Кельн).

Українські команди не змогли потрапити навіть у топ-100 найвідвідуваніших, однак Динамо виділяється за іншим показником. За останні 5 років домашні матчі "біло-синіх" збирають 19,9% всіх глядачів УПЛ. За часткою одного клубу від загальної відвідуваності ліги Динамо посідає 17-те місце у світі. Найбільший відсоток має Селтік – на майбутню команду Мар'яна Шведа ходять 36,5% глядачів ШПЛ.

Додамо до Динамо дві інші найвідвідуваніші команди УПЛ Шахтар і Карпати, після чого отримаємо наступну картину – 3 клуби своїми домашніми матчами дають 47,4% від загальної відвідуваності чемпіонату. За ваговою часткою чільної трійки українська Прем'єр-ліга посідає 14-те місце у світі.

Динамо – лідер першої частини УПЛ-2018/19 за середньою відвідуваністю домашніх матчів, Карпати – у топ-5

У лідерах цього рейтингу завдяки Селтіку та Рейджерс Шотландія (65%), трішки відстає Хорватія (64,9%) з загребським Динамо та Хайдуком, а також Португалія (63,9%), де є чітко виражений топ-3 – Порту, Бенфіка, Спортінг.