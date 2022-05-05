Керівник Професіональної футбольної ліги України Олександр Каденко прозповів про ситуацію у другому та третьому за силою дивізіонах.

"Ми провели нараду у Першій та Другій лігах. Насамперед було прийнято рішення про те, що ми не можемо завершити чемпіонат. Прийняли рішення визначити місця у турнірній таблиці згідно з місцями, які команди посіли після останнього туру (29 листопада) та до початку війни Росії проти України.

Президент ПФЛ відповів на чутки про припинення існування деяких українських клубів

Вирішили створити робочу групу щодо відпрацювання питань переходів між лігами. В тому числі звертатимемося до УПЛ, щоб наші клуби, які посіли перше та друге місця, можливо, і третє з четвертим, мали змогу брати участь у змаганнях УПЛ.

Яка ситуація щодо обміну між Першою та Другою лігами? Ми спілкувалися, і я впевнений, що ми разом знайдемо спільне та оптимальне рішення для всіх, щоб клуби, які здобули право піднятися з Другої до Першої ліги, щоб вони це право здобули та брали участь у чемпіонаті Першої ліги. Також думатимемо, як зберегти якомога більше команд, які є у Першій лізі.

Наразі немає прямої загрози існування клубів. Є деякі проблемні моменти у двох клубах Першої ліги. Вірю, що вони надалі існуватимуть та розвиватимуть український футбол. Є також проблеми у шести клубах Другої ліги.

Усі клуби висловили готовність розпочинати новий сезон. Також ухвалили рішення з 16-17 травня до 30 травня провести роботу і бути з усіма на контакті, дізнатися про ситуацію в клубах і розробляти формати змагань", – сказав Каденко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після першої частини сезону четвірка команд у Першій лізі виглядає наступним чином: Металіст, Кривбас, Альянс та Оболонь.

"Раніше кумирами були Мессі та Роналду, зараз – ЗСУ і "Азов": хав Чорноморця втратив дім у Маріуполі, його брат на війні