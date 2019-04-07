Уотфорд завдяки неймовірному камбеку переграв Вулверхемптон і вийшов до фіналу Кубка Англії

Перегравши вдома в красивому стилі Вулверхемптон (3:2), Уотфорд став другим фіналістом Кубка Англії цього сезону.

"Вовки" були гострішими в основний час і зуміли забити по м'ячу в кожному з таймів. На 36-й хвилині гості розіграли кутовий на правому фланзі, Діогу Жота з кута штрафного майданчика навісив на лінію воротарського, а звідти Мет Догерті вколотив м'яч у сітку – 0:1!

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Стандарт допоміг Вулверхемптону забити і в другому таймі. На 62-й хвилині підопічні Ешпіріту Санту небанально виконали штрафний, Догерті навісив до штрафного від правого краю, а Рауль Хіменес першим дотиком прийняв м'яч і другим ударом боковими ножицями відправив його в сітку – 0:2.

Господарі, однак, надій на порятунок не втрачали. В одному з епізодів Жерар Деулофеу, здавалося б, навмання пробивав у дальній кут, а натомість вийшов елегантний гол парашутом. "Вовки" спробували зіграти на утримання, та зрештою були покарані. На 90+4-й хвилині арбітр призначив одинадцятиметровий за фол Дендонкера, а Трой Діні впевнено реалізував пенальті та перевів гру в овертайм.

А вже там Деулофеу на 104-й хвилині втік на побачення з Радді та пробив низом повз кіпера – 3:2! Повівши в рахунку вперше в матчі, "шершні" зуміли втримати свою перевагу до кінця екстра-тайму та не подарували Вулвз нагоди забити.

Отже, перемога Уотфорда, яка вперше від сезону 1983/84 дозволить команді з передмістя Лондона зіграти у вирішальному матчі Кубка Англії. Суперником хлопців Хаві Грасії по фіналу буде Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко.