Уотфорд благодаря невероятному камбэку переиграл Вулверхэмптон и вышел в финал Кубка Англии

Переиграв дома в красивом стиле Вулверхэмптон (3:2), Уотфорд стал вторым финалистом Кубка Англии в этом сезоне.

"Волки" были острее в основное время и сумели забить по мячу в каждом из таймов. На 36-й минуте гости разыграли угловой на правом фланге, Диогу Жота с угла штрафной навесил на линию вратарской, а оттуда Мэтт Догерти головой вколотил мяч в сетку – 0:1!

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Стандарт помог Вулверхэмптону забить и во втором тайме. На 62-й минуте подопечные Эшпириту Санту небанально выполнили штрафной, Догерти навесил в штрафную от правого края, а Рауль Хименес первым касанием принял мяч и вторым, ударом боковыми ножницами, отправил его в сетку – 0:2.

Хозяева, однако, надежд на спасение не теряли. В одном из эпизодов Деулофеу, казалось бы, наугад пробивал в дальний угол, а взамен получился элегантный гол парашютом. "Волки" попытались сыграть на удержание, но в конце концов были наказаны. На 90+4-й минуте арбитр назначил одиннадцатиметровый за фол Дендонкера, а Трой Дини уверенно реализовал пенальти и перевел игру в овертайм.

А уже там Деулофеу на 104-й минуте убежал на свидание с Радди и пробил низом мимо голкипера – 3:2! Поведя в счете впервые в матче, "шершни" сумели удержать свое преимущество до конца экстра-тайма и не предоставили Вулвз возможности забить.

Итак, победа Уотфорда, позволившая команде из пригорода Лондона впервые с сезона 1983/84 сыграть в решающем матче Кубка Англии. Соперником ребят Хави Грасиа по финалу будет Манчестер Сити, за который выступает украинец Александр Зинченко.