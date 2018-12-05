Уотфорд – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті переміг Уотфорд в 15-му турі АПЛ. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку Уотфорд – Манчестер Сіті.

Англія. АПЛ, 15 тур

Уотфорд – Манчестер Сіті – 1:2

Голи: Дукуре, 85 – Сане, 40, Марез, 51

Манчестер Сіті без Зінченка втримав перемогу над Уотфордом і відірвався від Ліверпуля

Наприкінці першого тайму Марез класно закинув за спину захисникам на Сане, а той забив перший гол у матчі. На початку другого тайму Марез подвоїв перевагу містян, а наприкінці матчу Дукуре відіграв 1 гол, встановивши остаточний рахунок у грі.

У підсумку Манчестер Сіті втримав 7 перемогу поспіль, набрав 41 пункт і відірвався від Ліверпуля на вершині таблиці на 5 очок. Уотфорд з 20 балами перебувають на 11 місці.