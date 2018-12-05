Манчестер Сіті без Зінченка втримав перемогу над Уотфордом і відірвався від Ліверпуля

Манчестер Сіті зустрічався з Уотфордом у рамках 15 туру АПЛ. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Англія. АПЛ, 15 тур

Уотфорд – Манчестер Сіті – 1:2

Голи: Дукуре, 85 – Сане, 40, Марез, 51

Манчестер Сіті поїхав у гості до Уотфорда без низки травмованих гравців, серед яких були Серхіо Агуеро та наш Олександр Зінченко. "Містяни" все одно виглядали явним фаворитом – Уотфорд протягом 4 турів не знав смаку перемог.

Підопічні Хосепа Гвардіоли тиснули на суперника весь перший тайм, але Бену Фостеру тривалий час вдавалося зберігати свої ворота "сухими". Сане, Марез, Жезус і Сілви обстрілювали його володіння – голкіпер до перерви зробив 4 сейви і виграв виходи один на один.

Наприкінці 45-хвилинки оборона Уотфорда все ж дала збій. Марез класно закинув за спину захисникам на Сане, а той проштовхнув м'яч повз героя Фостера, який у цьому епізоді помилився.

Сіті подвоїв перевагу відразу після відпочинку зусиллями Жезуса та Мареза. Бразилець прострілив крізь весь штрафний майданчик на партнера, і Ріяду ніхто не заважав спокійно вразити ворота.

Гості могли вбивати будь-яку інтригу в поєдинку, але тому ж Жезусу бракувало ефективності в завершенні атак, а удар Мареза взяв Фостер. Під завісу зустрічі Манчестер Сіті ледь не поплатився за марнотратство, адже Уотфорд створив серйозний тиск на іменитих опонентів. Виникали хороші моменти біля воріт Едерсона.

На 85 хвилині господарі скоротили відставання до мінімуму. Деулофеу вигриз м'яч і доставив його у воротарський майданчик, де Дукуре скористався хаосом і відправив круглого в ціль. Останні хвилини пройшли в атаках Уотфорда – аутсайдер кинув усі сили вперед і змусив лідера чемпіонату відбиватися та нервувати.

У підсумку Манчестер Сіті втримав 7 перемогу поспіль, набрав 41 пункт і відірвався від Ліверпуля на вершині таблиці на 5 очок. Уотфорд з 20 балами перебуває на 11 місці.

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