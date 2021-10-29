Уніон отримав покарання за огидну поведінку фанатів – вони хотіли спалити прапор Ізраїлю на трибунах
Вболівальники Уніона підставили улюблений клуб антисемітськими вибриками на матчі Ліги конференцій проти Маккабі (Хайфа).
Берлінський клуб буде покараний частковим закриттям секторів на наступному домашньому матчі в єврокубках, інформує офіційний сайт УЄФА.
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Причиною такого рішення стала жахлива поведінка фанатів Уніона під час поєдинку з Маккабі (3:0). Вони дозволили собі антисемітські образи на адресу вболівальників гостей, а потім намагалися спалити прапор Ізраїлю. Один з прихильників Маккабі поскаржився, що його назвали "йо**ним євреєм".
Додамо, що Уніон відбуде покарання вже у наступному турі Ліги конференцій – 4 листопада берлінці прийматимуть Фейєнорд.
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