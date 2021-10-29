Вболівальники Уніона підставили улюблений клуб антисемітськими вибриками на матчі Ліги конференцій проти Маккабі (Хайфа).

Берлінський клуб буде покараний частковим закриттям секторів на наступному домашньому матчі в єврокубках, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Причиною такого рішення стала жахлива поведінка фанатів Уніона під час поєдинку з Маккабі (3:0). Вони дозволили собі антисемітські образи на адресу вболівальників гостей, а потім намагалися спалити прапор Ізраїлю. Один з прихильників Маккабі поскаржився, що його назвали "йо**ним євреєм".

Додамо, що Уніон відбуде покарання вже у наступному турі Ліги конференцій – 4 листопада берлінці прийматимуть Фейєнорд.

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