Унион получил наказание за отвратительное поведение фанатов – они хотели сжечь флаг Израиля на трибунах
Болельщики Униона подставили любимый клуб антисемитскими выходками на матче Лиги конференций против Маккаби (Хайфа).
Берлинский клуб будет наказан частичным закрытием секторов на следующем домашнем матче в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Причиной такого решения стало ужасное поведение фанатов Униона на поединке с Маккаби (3:0). Они позволили себе антисемитские оскорбления в адрес болельщиков гостей, а затем пытались сжечь флаг Израиля. Один из поклонников Маккаби пожаловался, что его назвали "е**ным евреем".
Унион отбудет наказание уже в следующем туре Лиги конференций – 4 ноября берлинцы будут принимать Фейеноорд.
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