Болельщики Униона подставили любимый клуб антисемитскими выходками на матче Лиги конференций против Маккаби (Хайфа).

Берлинский клуб будет наказан частичным закрытием секторов на следующем домашнем матче в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Причиной такого решения стало ужасное поведение фанатов Униона на поединке с Маккаби (3:0). Они позволили себе антисемитские оскорбления в адрес болельщиков гостей, а затем пытались сжечь флаг Израиля. Один из поклонников Маккаби пожаловался, что его назвали "е**ным евреем".

Унион отбудет наказание уже в следующем туре Лиги конференций – 4 ноября берлинцы будут принимать Фейеноорд.

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