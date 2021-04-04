Саме мадридський Реал європейські ЗМІ називають одним із фаворитів на підписання норвезької зірки. Сам Холанд теж нібито готовий приєднатись до табору мадридців, але має свою забаганку.

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Як повідомляє Onda Cero, "вершковим" під час зустрічі оголосили одну із вимог Ерлінга, яка полягає у збереженні Мартіна Едегора в Реалі. Ерлінг хоче ділити роздягальню зі співвітчизником не лише у збірній Норвегії, а й у клубі.

Зауважимо, наразі Едегор грає за Арсенал на правах оренди – в Англії ним усі задоволені. Преса повідомляє, що "каноніри" нібито розглядають можливість викупу гравця.

Холанд, своєю чергою, цікавить не лише Реал. Претендентами на нього називають ще Барселону та кілька англійських грандів. У поточному сезоні Ерлінг провів 32 матчі за Борусію Д, в яких відзначився 33 голами та 8 асистами.

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