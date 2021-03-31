Трансфер норвезького бомбардира може обійтись "містянам" у суму понад 300 млн фунтів, повідомляє The Sun.

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Борусія Д зовсім не горить бажанням відпускати Холанда, але 150 млн фунтів можуть переконати керівництво "джмелів". Манчестер Сіті не образить і самого нападника. Ерлінгу запропонують 5-річний контракт із зарплатнею 600 тисяч фунтів на тиждень – таких грошей ще не отримував жоден гравець в історії АПЛ. В сумі це буде ще 156 млн фунтів витрат для англійського гранда.

До слова, у поточному сезоні Холанд провів 31 матч у складі Борусії Д, записавши до свого активу 33 голи та 8 асистами.

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