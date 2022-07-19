Вільяреал намагається посилити лінію атаки прославленим нападником, у якого поки що немає роботи.

За інформацією Marca, Унаї Емері вимагає від Вільяреала підписання Едінсона Кавані. Керівництво погодилось з тренером і навіть досягло усної домовленості з форвардом, але переходу заважає Пако Алькасер.

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Боси "жовтої субмарини" запевняють, що без продажу Алькасера підписання уругвайця неможливе. Видання повідомляє, що у послугах Пако зацікавлена Сельта.

Наразі екс-нападник Палермо, Наполі, ПСЖ та Манчестер Юнайтед залишається без клубу. Вільяреалу необхідно поспішати, адже 35-річний уругваєць був близьким до переходу в Фенербахче. Втім, зараз імовірність цього трансферу зменшилась, адже турки взяли на його позицію Харіса Сеферовіча.

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