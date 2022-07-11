Суарес та Кавані у Фенербахче – суперник Динамо запланував грандіозне підсилення атаки
Турецький клуб налаштований вперше об'єднати зірковий дует збірної Уругваю на клубному рівні.
Фенербахче після запрошення Жорже Жезуша на посаду головного тренера проводить дуже активну трансферну кампанію, апогеєм якої повинне стати запрошення іменитих форвардів.
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За інформацією видання Fanatik, "канарки" налаштовані підписати Едінсона Кавані та Луїса Суареса. Обидва уругвайці перебувають у статусі вільних агентів. У них є пропозиції з МЛС, але Фенербахче заманює уругвайців можливістю виступати в Лізі чемпіонів.
Зауважимо, що турецький клуб за 9 днів лишень розпочне свій шлях у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Суперником Фенербахче у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ стане київське Динамо.
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