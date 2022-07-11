Фенербахче після запрошення Жорже Жезуша на посаду головного тренера проводить дуже активну трансферну кампанію, апогеєм якої повинне стати запрошення іменитих форвардів.

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За інформацією видання Fanatik, "канарки" налаштовані підписати Едінсона Кавані та Луїса Суареса. Обидва уругвайці перебувають у статусі вільних агентів. У них є пропозиції з МЛС, але Фенербахче заманює уругвайців можливістю виступати в Лізі чемпіонів.

Зауважимо, що турецький клуб за 9 днів лишень розпочне свій шлях у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Суперником Фенербахче у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ стане київське Динамо.

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