"Ультрас обіцяють влаштувати Майдан": журналіст розкрив секрет, хто допоміг росіянам придбати стадіон Чорноморець

Журналіст Футбольного формату Олег Ящук розкрив секрет, хто наполіг на придбанні стадіону Чорноморець компанією, яку очолюють росіяни.

"За росіянами, які купили стадіон Чорноморець, cтоїть Леонід Клімов (чинний президент одеського клубу – прим. Футбол 24). За його вказівкою арену викупила американська компанія, яку очолюють росіяни.

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Ультрас одеситів вже дізналися про це. Вони обурені і обіцяють Майдан", – поділився Ящук у своєму Instagram.

Нагадаємо, стадіон Чорноморець придбала американська компанія Allrise Capital Inc, власниками якої є росіяни. Додамо, що 22 травня спортивну споруду було продано за 139 млн 895 тис гривень.

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