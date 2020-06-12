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"Ультрас обещают устроить Майдан": журналист раскрыл секрет, кто помог россиянам приобрести стадион Черноморец

13:12 116 Читати українською
"Ультрас обещают устроить Майдан": журналист раскрыл секрет, кто помог россиянам приобрести стадион Черноморец
Стадион Черноморец / фото из открытых источников

Журналист Футбольного формата Олег Ящук раскрыл секрет, кто настоял на приобретении стадиона Черноморец компанией, возглавляемой россиянами.

"За россиянами, которые купили стадион Черноморец, cтоить Леонид Климов (действующий президент одесского клуба – прим. Футбол 24). По его указанию арену выкупила американская компания, которую возглавляют россияне.

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Ультрас одесситов уже узнали об этом. Они возмущены и обещают Майдан ", – поделился Ящук в своем Instagram.

Напомним, стадион Черноморец приобрела американская компания Allrise Capital Inc, владельцами которой являются россияне. Добавим, что 22 мая спортивное сооружение было продано за 139 млн 895 тыс гривен.

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Теги
Первая лига футбольные фанаты Олег Ящук (журналист) Черноморец Черноморец Черноморец
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