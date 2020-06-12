"Ультрас обещают устроить Майдан": журналист раскрыл секрет, кто помог россиянам приобрести стадион Черноморец

Журналист Футбольного формата Олег Ящук раскрыл секрет, кто настоял на приобретении стадиона Черноморец компанией, возглавляемой россиянами.

"За россиянами, которые купили стадион Черноморец, cтоить Леонид Климов (действующий президент одесского клуба – прим. Футбол 24). По его указанию арену выкупила американская компания, которую возглавляют россияне.

Одиозный экс-регионал может стать новым владельцем Черноморца

Ультрас одесситов уже узнали об этом. Они возмущены и обещают Майдан ", – поделился Ящук в своем Instagram.

Напомним, стадион Черноморец приобрела американская компания Allrise Capital Inc, владельцами которой являются россияне. Добавим, что 22 мая спортивное сооружение было продано за 139 млн 895 тыс гривен.

"Чего я пи**рас?" – Шевченко ехал в такси после игры сборной Украины, слушая жалобы водителя на свой незабитый пенальти