Агробізнес

Головний тренер волочиської команди Олександр Чижевський чекає від своїх підопічних гідної гри у кубковому протистоянні зі ще одним грандом українського футболу.

"У першу чергу, треба підготувати гравців у психологічному плані. Немає різниці, проти кого ти граєш – Динамо чи Шахтар – вони повинні вийти на футбольне поле і робити свою роботу так, як вміють.

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Футболісти не раз показували у цьому сезоні, що вони гідні. Головне – вірити в свої сили. Не повинно бути ніякого мандражу, потрібно показати хорошу, комбінаційну гру, яка подобається людям. А яким буде кінцевий результат – ми подивимося", – сказав Чижевський у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, півфінальний поєдинок Кубка України між Агробізнесом та Динамо відбудеться вже сьогодні, 21 квітня, у Тернополі. Початок зустрічі о 16:00. До слова, у чвертьфіналі кияни в серії пенальті вибили Колос, а підопічні Олександра Чижевського сенсаційно здолали Шахтар в екстра-таймі.

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