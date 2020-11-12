"Українці підтвердили клас. Ми усвідомлюємо, що перемога була дещо фартовою. Коли ми вели 2:0, то робили багато помилок, часто втрачали м'яч. Ми не могли контролювати матч. Дебютанти виглядали добре.

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Я вражений грою українців. Перемогти таку команду – це мистецтво. У нас є цікавий матеріал для аналізу. Ми не можемо перебільшити радість від цієї перемоги. Однак не слід думати, що так буде завжди. Результат не відображає того, що відбувалося на полі. Ми це знаємо", – цитує Бженчека Мeczyki.

Додамо, що обом командам у листопаді доведеться зіграти завершальні матчі Ліги націй – Польща зустрінеться з Італією та Нідерландами, а Україна з Німеччиною та Швейцарією.

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