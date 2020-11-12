"Украинцы подтвердили класс. Мы осознаем, что победа была несколько фартовой. Когда мы вели 2:0, то делали много ошибок, часто теряли мяч. Мы не могли контролировать матч. Дебютанты выглядели хорошо.

Польша – Украина – 2:0 – видео голов и обзор матча

Я поражен игрой украинцев. Победить такую команду – это искусство. У нас есть интересный материал для анализа. Мы не можем преувеличить радость от этой победы. Однако не следует думать, что так будет всегда. Результат не отражает того, что происходило на поле. Мы это знаем", – цитирует Бженчека Мeczyki.

Добавим, что обеим командам в ноябре предстоит сыграть заключительные матчи Лиги наций – Польша встретится с Италией и Нидерландами, а Украина с Германией и Швейцарией.

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