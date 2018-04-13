Український тренер виховав футболістів Чарльтона на 100 млн фунтів

Один з найкращих дитячих тренерів Англії Сергій Балтача виховав таких виконавців як Джо Гомес, Джонджо Шелві, Адемолу Лукмана та Карла Дженкінсона.

Україський тренер Сергій Балтача виховав багатьох відомих футболістів, на яких Чарльтон заробив близько 100 млн фунтів. Про це українець розповів порталу Matchtv.

"Першим моїм вихованцем, який пробився у великий футбол, був хавбек Джонджо Шелві. Дуже емоційний хлопець – часто отримував картки. Якщо вважав, що суддя несправедливий, міг зірватися, дати здачі, вдарити когось. З першого дня я вчив його не розхлюпувати емоції, не підводити команду: "Якщо щось сталося, ти не пори гарячку, порахуй до п'яти".

Допомогло. Він став більш розсудливим. У 2010-му Шелві перейшов в Ліверпуль, а зараз грає в Ньюкаслі. Потім був захисник Карл Дженкінсон, проданий Арсеналу. Його мама з Фінляндії, він навіть грав за юнацьку збірну цієї країни. Відразу було видно, що Карл – іноземець: він спокійніший, працелюбніший, інтелігентніший, ніж англійці.

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У мене був венесуельський пацан сімнадцяти років. Його звали в збірну Венесуели, але він вибрав Англію. Нещодавно пішов у Манчестер Сіті. Перед цим клубом ніхто не встоїть. Хлопець не хотів, але батьки наполягли. П'ять років тому приїхали в Англію, їм було ніде жити, а зараз стали мільйонерами.

Джо Гомеса я тренував три роки. Таких талантів відразу помічаєш: він потрапив до мене в шістнадцять років і ментально був дуже зрілим. На тренуванні серйозний, після - веселий. Не хуліган, тямущий хлопець, батьки теж дуже освічені.Тим же відрізнявся і інший гравець, якого я розвивав три роки – Адемолу Лукман. Чарльтон продав його в Евертон. Він найдорожчий з моїх вихованців. А якщо взяти всіх, хто пройшов через мене, то Чарльтон отримав за них більше ста мільйонів фунтів.

Моїх кращих вихованців – Шелві, Дженкінсона, Гомеса і Лукмана – об'єднує те, що в майже дитячому віці вони вже усвідомлювали: заради футболу треба чимось жертвувати. Їхні шкільні друзі веселилися, гуляли з дівчатами, а вони – ні. Розуміли, що ввечері треба вчасно лягати, вранці рано вставати, додатково тренуватися. Вони лідери по натурі і не велися за легковажними ровесниками, а йшли своєю дорогою. Поганим тренерам важко працювати з такими харизматичними хлопцями, але якщо заслужити їхню повагу – вони підуть за тобою", – розповів він.