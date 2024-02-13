"Німці більше цінують передгольові моменти? Не можу сказати, що німці фанатіють від передач – скоріше, в цілому від гри команди. Якщо гравець буде обирати – віддати гольову чи забити, більшість обере – забити. І для мене гол – це, звісно, краще.

Український хавбек продовжив контракт з Борусією Д – вихованець Шахтаря за крок від головної команди "джмелів"

Стосовно передач, тут залежить від декількох факторів – важливість, ефектність. В Борусії Дортмунд багато уваги приділяють індивідуальному розвитку футболіста. Багато талановитих гравців. Кожного розвивають і від цього сильнішою стає команда. В чому спрогресував я за рік у Борусії? Я став більш впевнено грати, віддаватися грі повністю", – поділився Кревсун в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Данило – вихованець Шахтаря. У вересні 2022 року він приєднався до німецького Пройссена, звідки у січні 2023-го перебрався у Борусію Д. У поточному сезоні провів 22 матчі за U-19 у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 4 асисти.

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