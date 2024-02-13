"Немцы больше ценят предголевые моменты? Не могу сказать, что немцы фанатеют от передач – скорее, в целом от игры команды. Если игрок будет выбирать – отдать голевую или забить, большинство выберет – забить. И для меня гол – это, конечно, лучше.

Украинский хавбек продлил контракт с Боруссией Д – воспитанник Шахтера в шаге от главной команды "шмелей"

Относительно передач, здесь зависит от нескольких факторов – важность, эффектность. В Боруссии Дортмунд много внимания уделяют индивидуальному развитию футболиста. Много талантливых игроков. Каждого развивают и от этого сильнее становится команда. В чем спрогрессировал я за год в Боруссии? Я стал более уверенно играть, отдаваться игре полностью", – поделился Кревсун в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Даниил – воспитанник Шахтера. В сентябре 2022 года он присоединился к немецкому Пройссену, откуда в январе 2023-го перебрался в Боруссию Д. В текущем сезоне провел 22 матча за U-19 во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика