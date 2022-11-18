"Мессі – неймовірний гравець, чарівний. Ми ділимо з ним сцену 16 років. 16 років, уявіть собі. Він не мій друг в тому сенсі, як я розумію це, коли людина буває у мене вдома чи говорить зі мною телефоном. Але Ліонель мені як партнер по команді.

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Я поважаю те, як він завжди говорить про мене. Навіть його дружина і моя дівчина поважають одна одну. Вони обидві з Аргентини. Тому що я можу сказати про Мессі? Чудовий хлопець, який робить дуже хороші речі для футболу", – цитує Роналду Manchester Evening News із посиланням на інтерв'ю Пірсу Моргану.

Поточний сезон португалець і аргентинець проводять на полярних нотах – Мессі феєрить у ПСЖ, а Роналду близький до прощання з МЮ через брак ігрового часу і не завжди професіональну поведінку.

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