Один з поєдинків кваліфікації Ліги конференцій розсудять наші земляки.

Поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги конференцій між данським Мітьюлландом та польською Легією розсудить Микола Балакін, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Дмитро Запороженко та Олександр Беркут. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов.

До слова, на матчі також працюватиме система VAR, за яку відповідатимуть Віктор Копієвський та Денис Шурман.

Нагадаємо, поєдинок між Мітьюлландом та Легією відбудеться завтра, 24 серпня. Початок зустрічі о 20:00 за Києвом.

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