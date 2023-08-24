Один из поединков квалификации Лиги конференций рассудят наши земляки.

Поединок плей-офф квалификации Лиги конференций между датским Митьюлландом и польской Легией рассудит Николай Балакин, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Дмитрий Запороженко и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Виталий Романов.

К слову, на матче также будет работать система VAR, за которую будут отвечать Виктор Копиевский и Денис Шурман.

Напомним, поединок между Митьюлландом и Легией состоится завтра, 24 августа. Начало встречи в 20:00 по Киеву.

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