Зустріч четвертого туру Ліги Європи поточного сезону між Вольфсбергом та Динамо Загреб обслуговуватиме українська суддівська бригада на чолі із Сергієм Бойком, інформує офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Віктор Матяш. Роль четвертого арбітра виконуватиме Денис Шурман. Варто відзначити, що для Бойка цей матч стане 24 у ролі арбітра в Лізі Європи.

До слова, зустріч команд із групи К відбудеться 26 листопада у Клагенфурті. Початок поєдинку о 19:55.

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