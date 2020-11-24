Встречу четвертого тура Лиги Европы текущего сезона между Вольфсбергом и Динамо Загреб будет обслуживать украинская судейская бригада во главе с Сергеем Бойко, информирует официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Виктор Матяш. Роль четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман. Стоит отметить, что для Бойко этот матч станет 24 в роли арбитра в Лиге Европы.

К слову, встреча команд из группы К состоится 26 ноября в Клагенфурте. Начало поединка в 19:55.

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