УЄФА призначив на матч 4-го туру Ліги Європи бригаду арбітрів із Азербайджану на чолі з добре відомим в Україні Аліяром Агаєвим. Помічниками арбітра будуть Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі. 4 арбітр – Орхан Мамедов, повідомляє прес-служба УЄФА.

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Для Агаєва звітний матч буде п'ятим, у якому він судитиме українські команди. Особливо гіркі спогади про його роботу у київського Динамо. Саме під наглядом цього арбітра у минулорічному розіграші Ліги Європи кияни зіграли внічию з Лугано в рамках 6-го туру групового етапу і втратили можливість вийти у плей-офф.

Нагадаємо, що матч 4-го туру Ліги Європи АЕК – Зоря відбудеться у четвер, 26 листопада. Початок гри о 19:55. Після половини групового етапу греки мають у своєму три очки і посідають третю сходинку, а луганці з нулем пунктів розташувалися на дні квартету.

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