"Гірники" вирішили змінити дислокацію і переїхати з Польщі у Німеччину.

Шахтар гратиме свої домашні єврокубкові матчі у Гамбурзі на стадіоні Фолькспаркштадіон, повідомляє Bild.

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"Гірники" звернулись до ФК Гамбург з запитом щодо проведення матчів і вже мають домовленість щодо оренди стадіону із часткою доходів від квитків. До слова, домашня арена "динозаврів" може вмістити 57 тисяч глядачів. Зазначається, що український клуб також вів переговори з Дюссельдорфом і Гельзенкірхеном щодо використання стадіону.

Нагадаємо, минулого сезону Шахтар проводив єврокубкові матчі у Варшаві. За підсумками попереднього чемпіонату донеччани здобули золото УПЛ і напряму вийшли у груповий турнір Ліги чемпіонів (жеребкування відбудеться 31 серпня).

Гамбург нині виступає у другій Бундеслізі. Востаннє Фолькспаркштадіон приймав матч Ліги чемпіонів у далекому 2006 році. Тоді у грудні Гамбург здолав московський ЦСКА з рахунком 3:2.

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