Українець дублем приєднався до погрому 32:0 в Кубку Естонії – це ще навіть не рекорд
Оборонець Нимме Калью Андрій Маркович надовго запам'ятає поєдинок Кубка Естонії.
В 1/32 фіналу Нимме Калью зустрічався з аматорською командою Мулгі. Поєдинок завершився погромом останніх з рахунком 0:32.
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Два результативні постріли до свого активу записав українець Андрій Маркович, забивши перший та дев'ятнадцятий м'ячі своєї команди. Найбільшою кількістю голів відзначився форвард Алекс Тамм – аж 13-ма.
Цікаво, що рахунок 32:0 на користь Нимме Калью не є рекордним у футбольній історії Естонії. У 2015-му році Інфонет знищив Віртсу 36:0 у тому ж турнірі.
До слова, Андрій Маркович виступає за естонський колектив з 2019-го. До цього в його кар'єрі були Карпати, Рух та білоруський Нафтан.
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