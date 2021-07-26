В 1/32 финала Нымме Калью встречался с любительской командой Мулги. Поединок завершился погромом последних со счетом 0:32.

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Два результативных выстрела в свой актив записал украинец Андрей Маркович, забив первый и девятнадцатый мячи своей команды. Наибольшим количеством голов отличился форвард Алекс Тамм – аж 13-ю.

Интересно, что счет 32:0 в пользу Нымме Калью не является рекордным в футбольной истории Эстонии. В 2015 году Инфонет уничтожил Виртсу 36:0 в том же турнире.

К слову, Андрей Маркович выступает за эстонский коллектив с 2019-го. До этого в его карьере были Карпаты, Рух и белорусский Нафтан.

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