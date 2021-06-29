"Україна стала четвертою найкращою командою, які посіли треті місця у своїх групах і, можливо, зіграє зі свободою чоловіків, яких пощадила шибениця. Складно робити прогноз, дуже рівні суперники. Не забувайте, Швеція набрала сім очок у своїй групі та фінішувала вище за Іспанію, що було гарним досягненням. Вони не були дуже результативними, забивши 4 та пропустивши двічі.

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Україна, ти дивишся на її виступ і думаєш: "Вона набрала лише 3 очки". Вони забили 4 голи, пропустивши при цьому п'ять м'ячів, тобто оборона в них не найкраща. У них дуже гарно себе проявили Яремчук та Ярмоленко, які забили по 2 голи. Україна вийшла до плей-офф лише завдяки кращій різниці м'ячів, тому я поставлю на перемогу збірної Швеції", – зазначив Томпсон у авторській колонці PaddyPower.

Додамо, що Томпсон виступав у складі Ліверпуля з 1971 по 1985 роки, відігравши за "червоних" 450 матчів. За цей час він 7 разів ставав чемпіоном Англії, тричі – володарем Кубка чемпіонів, здобував Кубок Ліги та 2 Кубка Англії, 2 Кубка УЄФА та один Суперкубок УЄФА і 6 Суперкубків Англії.

Матч Швеція – Україна відбудеться вже сьогодні, 29 червня, початок о 22:00. Переможець цієї пари стане суперником Англії або Німеччини у 1/4 фіналу Євро-2020.

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