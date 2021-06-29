"Украина стала четвертой лучшей командой, занявшие третьи места в своих группах и, возможно, сыграет со свободой мужчин, которых пощадила виселица. Сложно делать прогноз, очень равные соперники. Не забывайте, Швеция набрала семь очков в своей группе и финишировала выше Испании, что было хорошим достижением. Они не были очень результативными, забив 4 мяча и пропустив дважды.

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Украина, ты смотришь на ее выступление и думаешь: "Она набрала лишь 3 очка". Они забили 4 гола, пропустив при этом пять мячей, то есть оборона у них оставляет желать лучшего. У них очень хорошо себя проявили Яремчук и Ярмоленко, которые забили по 2 гола. Украина вышла в плей-офф лишь благодаря лучшей разнице мячей, поэтому я поставлю на победу сборной Швеции", – отметил Томпсон в авторской колонке PaddyPower.

Добавим, что Томпсон выступал в составе Ливерпуля с 1971 по 1985 годы, сыграв за "красных" 450 матчей. За это время он 7 раз становился чемпионом Англии, трижды – обладателем Кубка чемпионов, добыл Кубок Лиги и 2 Кубка Англии, 2 Кубка УЕФА, Суперкубок УЕФА и 6 Суперкубков Англии.

Матч Швеция – Украина состоится уже сегодня, 29 июня, начало в 22:00. Победитель этой пары станет соперником Англии или Германии в 1/4 финала Евро-2020.

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