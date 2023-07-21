Збірна України залишилась 24-ю в оновленому рейтингу ФІФА – в активі "синьо-жовтих" залишилось 1541,25 бала, як і після попереднього релізу ФІФА, який відбувся в червні.

Україна піднялась на шість позицій у рейтингу ФІФА – все завдяки успішному старту Реброва

Топ-10 також залишилась без змін. Переміщення в таблиці організували учасники Золотого кубка КОНКАКАФ, в якому тріумфувала Мексика – тепер вже 12 місце в рейтингу ФІФА, а США розташувались одразу над ними – 11 місце. Та найбільшого прогресу досягла Панама (фіналіст турніру), яка стрибнула аж на 12 сходинок вгору.

Вище піднялась і Ямайка Кахіма Перріса, яка дійшла до півфіналу турніру – плюс 5 позицій (58 сходинка).

Мексика стала володарем Золотого кубка КОНКАКАФ, мінімально обігравши Панаму