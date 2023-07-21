"Сине-желтые" узнали свою позицию среди всех сборных мира.

Сборная Украины осталась 24-й в обновленном рейтинге ФИФА – у "сине-желтых" осталось 1541,25 балла, как и после предыдущего обновления в июне.

Украина поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА – все благодаря успешному старту Реброва

Топ-10 также осталась без изменений. Изменения касаются участников Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором торжествовала Мексика – теперь уже 12 место в рейтинге ФИФА, а США расположились сразу над ними – 11 место. Но наибольшего прогресса достигла Панама (финалист турнира), которая прыгнула аж на 12 ступенек вверх.

Выше поднялась и Ямайка Кахима Перриса, которая дошла до полуфинала турнира – плюс 5 позиций (58 строчка).

Мексика стала обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ, минимально обыграв Панаму