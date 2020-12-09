Сьогодні, 9 грудня, у Ньйоні відбулося жеребкування кваліфікаційних раундів чемпіонату Європи-2021/2022 серед юнацьких збірних U-17 та U-19.

УАФ офіційно продовжила контракти семи тренерів збірних України

Як інформує офіційний сайт УАФ, збірна України U-17, яку тренує Олег Кузнєцов, потрапила в 11 групу. У відборі юнацька команда протистоятиме Португалії, Уельсу та Казахстану. Матчі цієї стадії проходитимуть з липня по листопад 2021 року. До елітного раунду кваліфікації вийдуть по дві найсильніші збірні з кожної групи, а також чотири найкращі команди, що посядуть треті місця за результатами зустрічей із першими та другими збірними своєї четвірки.

Підопічним Олександра Петракова (U-19) теж випав непростий жереб. У п'ятій групі "синьо-жовті" змагатимуться з Польщею, Фінляндією та Мальтою, повідомляє сайт УАФ. Міні-турніри відбуватимуться з серпня по листопад 2021 року.

Цікаво, що збірна Португалії як команда з найвищим рейтингом УЄФА отримала автоматичну перепустку до еліт-раунду кваліфікації, що пройде навесні 2022 року. Володарі двох перших місць у квартетах та найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця за результатами матчів із першими та другими командами, приєднаються до Португалії в еліт-раунді кваліфікації.

Там виступатимуть 28 збірних, розподілених на сім груп, переможці яких складуть компанію Словаччині, що отримала пряму перепустку до фінальної стадії Євро-2021/2022 на правах господаря турніру.

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