Український легіонер лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко заявив, що поки не планує йти з національної команди, навіть якщо вона не вийде на ЧС-2022.

"Я не хочу поки що закінчувати зі збірною. У мене є сили, я приношу користь – я готовий грати і віддаватися повністю.

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Як тільки відчую, що десь у чомусь поступаюсь молодим хлопцям, або мені головний тренер натякне або в обличчя все скаже – я спокійно потисну руки і піду зі збірної з високо піднятою головою", – заявив Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу "КраСава".

Нагадаємо, Андрій провів за головну команду країни 106 матчів, в яких забив 44 голи.

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