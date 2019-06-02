toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

Україна U-21: одразу три нападники команди отримали пошкодження

12:33 160 Читать на русском
Україна U-21: одразу три нападники команди отримали пошкодження
Збірна України U-21 / УАФ

У молодіжної збірної України кадрові втрати перед стартом Турніру Валерія Лобановського.

Молодіжна збірна України U-21 продовжує готуватись до виступу на Турнірі Валерія Лобановського. Сьогодні підопічні Руслана Ротаня проведуть передігрове заняття, а 3 червня зіграють півфінальний поєдинок із Кіпром.

Русин отримав травму та покинув розташування молодіжної збірної України

"Синьо-жовті" вже зазнали кадрових втрат у лінії атаки. Через травми до розташування команди не змогли прибути відразу три нападники київського Динамо – Назарій Русин, Євгеній Ісаєнко та Юрій Шпирка, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що в Турнірі Валерія Лобановського, який проходитиме в Києві з 3-го по 5 червня, окрім молодіжної збірної України, візьмуть участь збірні U-21 Кіпру, Болгарії та Ізраїлю. Відзначимо, що команда Руслана Ротаня обидва свої матчі проведе на головній арені країни – НСК Олімпійський.

Ротань оголосив заявку збірної України U-21 на турнір пам'яті Лобановського

blog_ava
Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу
00:35
12168
Теги
Україна U-21 Україна U-21 Назарій Русин Назарій Русин Євген Ісаєнко Євген Ісаєнко Юрій Шпирка Юрій Шпирка Збірна України U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
58
хв
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук