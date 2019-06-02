Україна U-21: одразу три нападники команди отримали пошкодження

У молодіжної збірної України кадрові втрати перед стартом Турніру Валерія Лобановського.

Молодіжна збірна України U-21 продовжує готуватись до виступу на Турнірі Валерія Лобановського. Сьогодні підопічні Руслана Ротаня проведуть передігрове заняття, а 3 червня зіграють півфінальний поєдинок із Кіпром.

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"Синьо-жовті" вже зазнали кадрових втрат у лінії атаки. Через травми до розташування команди не змогли прибути відразу три нападники київського Динамо – Назарій Русин, Євгеній Ісаєнко та Юрій Шпирка, повідомляє офіційний сайт УАФ.



Нагадаємо, що в Турнірі Валерія Лобановського, який проходитиме в Києві з 3-го по 5 червня, окрім молодіжної збірної України, візьмуть участь збірні U-21 Кіпру, Болгарії та Ізраїлю. Відзначимо, що команда Руслана Ротаня обидва свої матчі проведе на головній арені країни – НСК Олімпійський.

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