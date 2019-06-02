Украина U-21: сразу три нападающих команды получили повреждения

У молодежной сборной Украины кадровые потери перед стартом турнира Валерия Лобановского.

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает готовиться к выступлению на Турнире Валерия Лобановского. Сегодня подопечные Руслана Ротаня проведут предигровое занятие, а 3 июня сыграют полуфинальный поединок с Кипром.

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"Сине-желтые" уже понесли кадровые потери в линии атаки. Из-за травм в расположение команды не смогли прибыть сразу три нападающих киевского Динамо – Назарий Русин, Евгений Исаенко и Юрий Шпирка, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, что в Турнире Валерия Лобановского, который пройдет в Киеве с 3 по 5 июня, кроме молодежной сборной Украины, примут участие сборные U-21 Кипра, Болгарии и Израиля. Отметим, что команда Руслана Ротаня оба свои матчи проведет на главной арене страны – НСК Олимпийский.

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