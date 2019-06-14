Україна U-20 – Південна Корея U-20: фінал ЧС-2019 відвідає Бєланов, Бебето та інші легенди

У вирішальному поєдинку ЧС-2019 збірну України U-20 підтримуватимуть легендарні особистості.
ФІФА очікує на відомих гостей на фінальному поєдинку чемпіонату світу-2019.
Україна U-20 – Південна Корея U-20: прогноз на фінал ЧС-2019
Подивитись вживу на гру збірної України U-20 прибудуть: володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов, екс-гравець Манчестер Юнайтед Парк Джі Сун, легенда Лаціо та збірної Португалії Фернанду Коуту, ще один представник "лусос" Абель Шав'єр, та володар кубка чемпіонату світу-1994 у складі збірної Бразилії – Бебето.
Ключовий поєдинок ЧС-2019 між Україною та Південною Кореєю відбудеться 15 червня, початок о 19:00.
"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокувати