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Україна U-20 – Південна Корея U-20: фінал ЧС-2019 відвідає Бєланов, Бебето та інші легенди

17:10 538 Читать на русском
Україна U-20 – Південна Корея U-20: фінал ЧС-2019 відвідає Бєланов, Бебето та інші легенди
Бебето / FOX Sports

У вирішальному поєдинку ЧС-2019 збірну України U-20 підтримуватимуть легендарні особистості.

 

ФІФА очікує на відомих гостей на фінальному поєдинку чемпіонату світу-2019.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: прогноз на фінал ЧС-2019

Подивитись вживу на гру збірної України U-20 прибудуть: володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов, екс-гравець Манчестер Юнайтед Парк Джі Сун, легенда Лаціо та збірної Португалії Фернанду Коуту, ще один представник "лусос" Абель Шав'єр, та володар кубка чемпіонату світу-1994 у складі збірної Бразилії – Бебето.

Ключовий поєдинок ЧС-2019 між Україною та Південною Кореєю відбудеться 15 червня, початок о 19:00.

"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокувати

blog_ava
"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокувати
16:20
2964
Теги
Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 - Південна Корея U-20 Збірна України ФІФА Парк Джі Сун Парк Джі Сун Ігор Бєланов Абель Шав'єр Бебето
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