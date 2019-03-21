Україна U-18 розгромно поступилась Болгарії U-18 у товариському матчі

Юнацька збірна України зіграла у товариському матчі проти однолітків з Болгарії.

Товариський матч

Болгарія (U-18) – Україна (U-18) – 3:0

Вилучення: Моргун, 81 (Україна)

Молодіжна збірна України в першому матчі Ротаня не змогла дотиснути Естонію

Перша половина спарингу між Україною та Болгарією пройшла без забитих голів, а ось у другому таймі господарі вийшли вперед на 67-й хвилині зустрічі.

На 81-й хвилині поєдинку арбітр вилучив голкіпера збірної України Валентина Моргуна за гру руками поза штрафним майданчиком, згодом підопічні Олега Кузнецова пропустили ще двічі.

До слова другий товариський матч між цими ж командами відбудеться 23 березня, початок – о 14:00.