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Україна U-18 розгромно поступилась Болгарії U-18 у товариському матчі

17:30 509 Читать на русском
Україна U-18 розгромно поступилась Болгарії U-18 у товариському матчі
Україна U-18 / ФФУ

Юнацька збірна України зіграла у товариському матчі проти однолітків з Болгарії.

Товариський матч

Болгарія (U-18) – Україна (U-18) – 3:0

Вилучення: Моргун, 81 (Україна)

Молодіжна збірна України в першому матчі Ротаня не змогла дотиснути Естонію

Перша половина спарингу між Україною та Болгарією пройшла без забитих голів, а ось у другому таймі господарі вийшли вперед на 67-й хвилині зустрічі.

На 81-й хвилині поєдинку арбітр вилучив голкіпера збірної України Валентина Моргуна за гру руками поза штрафним майданчиком, згодом підопічні Олега Кузнецова пропустили ще двічі.

До слова другий товариський матч між цими ж командами відбудеться 23 березня, початок – о 14:00.

Теги
Болгарія Болгарія Збірна України U-21 Товариські матчі Україна U-18 Україна U-18
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