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Украина U-18 крупно уступила Болгарии U-18 в товарищеском матче

17:30 66 Читати українською
Украина U-18 крупно уступила Болгарии U-18 в товарищеском матче
Украина U-18 / ФФУ

Юношеская сборная Украины сыграла в товарищеском матче против сверстников из Болгарии.

Товарищеский матч

Болгария (U-18) – Украина (U-18) – 3:0

Удаление: Моргун, 81 (Украина)

Молодежная сборная Украины в первом матче Ротаня не смогла дожать Эстонию

Первая половина спарринга между Украиной и Болгарией прошла без забитых голов, а вот во втором тайме хозяева вышли вперед на 67-й минуте встречи.

На 81-й минуте поединка арбитр удалил голкипера сборной Украины Валентина Моргуна за игру руками вне штрафной площади, впоследствии подопечные Олега Кузнецова пропустили еще дважды.

К слову второй товарищеский матч между этими же командами состоится 23 марта, начало – в 14:00.

Теги
Болгария Болгария Сборная Украины U-21 Товарищеские матчи Украина U-18 Украина U-18
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