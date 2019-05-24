Україна U-20 – США U-20: онлайн-трансляція матчу молодіжного ЧС-2019

Молодіжні збірні України та США зустрінуться в очному матчі групового етапу чемпіонату світу U-20 у Польщі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".
Матч чемпіонату світу U-20 Україна – США розпочався о 21:30 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі UA:перший, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Україна U-20 – США U-20: прогноз на матч чемпіонату світу
Стартові склади:
Україна U-20: Лунін, Бондарь, Попов, Цітаішвілі, Хахльов, Корнієнко, Булеца, Супряга, Безкоровайний, Мусолітін, Конопля
Запасні: Сафронов, Веремієнко, Чех, Кучерук, Сікан, Дришлюк, Устименко, Снурніцин, Різник, Кащук
США U-20: Скотт, Дест, Глостер, Річардс, Даркін, Мендес, Помикал, Веа, Кейта, Серваніа, Де Ла Фуенте
Запасні: МакКінзі, Акінола, Сота, Очоа, Серільйо, Реал, Лланес, Реннікс, Ледесма, Дос Сантос
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