Україна та ще 2 збірні гарантували собі місце в першому кошику при жеребкуванні Євро-2020

Збірна Україна завершила відбір на Євро-2020, кваліфікувавшись з першого місця групи B. Наша команда при жеребкуванні фінальної частини буде сіяною з першого кошика.

Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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Завдяки нічиїй у Сербії "синьо-жовті" приєдналися до Бельгії та Італії, які раніше також забезпечили собі посів у елітному кошику. В активі збірної України 20 очок у кваліфікації – команду Шевченка вже точно не зможе обійти Франція, яка є чинним чемпіоном світу. Також нашу збірну не випередять Данія та Польща.

Україна може опуститися максимум на 6-ту позицію в заочному рейтингу (наразі підопічні Шевченка посідають 3 місце, поступаючись Бельгії та Італії).

Нагадаємо, перший кошик складатиметься з 6-ти команд, які посіли перші місця у своїх відбіркових групах.

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