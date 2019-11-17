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СЕРБІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Україна та ще 2 збірні гарантували собі місце в першому кошику при жеребкуванні Євро-2020

19:31 1717 Читать на русском
Україна та ще 2 збірні гарантували собі місце в першому кошику при жеребкуванні Євро-2020
Сербія – Україна: команда Шевченка врятувала нічию

Збірна Україна завершила відбір на Євро-2020, кваліфікувавшись з першого місця групи B. Наша команда при жеребкуванні фінальної частини буде сіяною з першого кошика.

Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Завдяки нічиїй у Сербії "синьо-жовті" приєдналися до Бельгії та Італії, які раніше також забезпечили собі посів у елітному кошику. В активі збірної України 20 очок у кваліфікації – команду Шевченка вже точно не зможе обійти Франція, яка є чинним чемпіоном світу. Також нашу збірну не випередять Данія та Польща.

Україна може опуститися максимум на 6-ту позицію в заочному рейтингу (наразі підопічні Шевченка посідають 3 місце, поступаючись Бельгії та Італії).

Нагадаємо, перший кошик складатиметься з 6-ти команд, які посіли перші місця у своїх відбіркових групах.

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок

blog_ava
Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
08:00
22204
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