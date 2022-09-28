Сборная Украины не смогла одолеть Шотландию в шестом туре группового этапа Лиги наций, из-за чего не вышла в элитный дивизион и не попала во вторую корзину во время жеребьевки отбора Евро-2024.

Украина не смогла подняться в элиту Лиги наций, расписав ничью с Шотландией в решающем матче

Но голевые моменты у подопечных Александра Петракова были, и наша команда ими не воспользовалась. В это видеообзор попали эпизоды с отличными шансами Андрея Ярмоленко, Артема Довбика и Михаила Мудрика. Ах, если бы хотя бы один из этих моментов был реализован!

Украина – Шотландия 0:0