Збірна України у матчі за лідерство в групі Ліги націй приймає Шотландію. Стартові склади та онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 6-го туру групового етапу Ліги націй між збірними України та Шотландії розпочнеться о 21:45 за київським часом. Трансляція пройде в межах інформаційного марафону "Єдині новини" на телеканалах ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне", що транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2.

Абоненти, що користуються супутниковим телебаченням, не зможуть подивитися поєдинок на названих каналах. Але він також буде доступним для перегляду на YouTube-каналі Української асоціації футболу та безпосередньо в цій новині. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Збірна Шотландії перед останнім матчем лідирує в групі В1, випереджаючи Україну на два очки, тож для перемоги в квартеті "синьо-жовтим" потрібно вигравати. Якщо це вдасться, підопічні Олександра Петракова повернуться в елітний дивізіон Ліги націй.

Стартові склади

Україна: Лунін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Ігнатенко, Степаненко – Ярмоленко, Маліновський, Мудрик – Довбик.

Запасні: Різник, Волинець, Бондар, Михайліченко, Кривцов, Сарапій, Яремчук, Циганков, Піхальонок, Качараба, Зубков, Караваєв.

Шотландія: Гордон – Фрейзер, Портеус, Хендрі, Хікі, Тейлор – Макгінн, Джек, Макгрегор, Маклін – Адамс.

Запасні: Макрорі, Келлі, Галлахер, Кінгслі, Дайкс, Крісті, Гілмор, Маккей, Релстон, Армстронг, Дойг.

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